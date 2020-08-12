Драка на одесском курорте: Версии полиции и нацгвардии отличаются

12.08.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В сети появилось видео, где несколько сотрудников украинской полиции и Нацгвардии применяют спецсредства и избивают людей, причём, одного из них бьют сразу двое силовиков.

Отмечается, что инцидент произошёл в курортном посёлке Затока Одесской области – в эти места после потери Крыма во время летней жары сейчас массово устремляются украинские граждане, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что в пресс-службе полиции сначала признались, что о драке узнали из СМИ, и пообещали разобраться.

Также свой комментарий дали в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии. Там сообщили, что 7 августа около 01:00 во время патрулирования на набережной вблизи базы отдыха «Золотые пески» к нацгвардийцам обратился гражданин. Он сообщил о подозрительном мужчине, у которого при себе был нож.

Прибыв на место, нацгвардийци предложили гражданину пройти поверхностную проверку. Однако мужчина отказался. Как добавили в пресс служба Нацгвардии, за него вступился знакомый, который агрессивно себя вел и оскорблял гвардейцев.

«На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Во время разговора с полицейскими, один из мужчин ударил полицейского жестяной пивной банкой по голове и нанес удары кулаками в лицо и грудь. Его коллега также присоединился к нападению. Пытаясь защитить сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и обезопасить себя от нападения, военнослужащие Нацгвардии применили к нападающему средства физического воздействия и специальные средства – резиновые дубинки и слезоточивый газ», – написали в Нацгвардии.

В то же время подготовила своё заявление и пресс служба полиции в Одесской области, где говорилось, что у нацгвардейцев возникла конфликтная ситуация с владельцем торговой палатки о нарушении им карантинных мероприятий. Ни о каком ноже в полиции не сообщили.

«Во время урегулирования конфликта кто-то из молодых применил в сторону правоохранителей газ раздражающего действия. Младший из правонарушителей бросился бежать. Один из полицейских побежал его задерживать, вслед их догнал старший молодой человек и нанес стражу порядка телесные повреждения в виде ушиба и сотрясения головного мозга. Для того, чтобы остановить противоправные действия правонарушителя, гвардейцы, соответственно, применили к нему спецсредства и физическую силу», – написали в полиции.

В результате драки никого не задержали. По словам полиции, одним из «предполагаемых нарушителей» оказался 17-летний житель района, который обратился за медицинской помощью. При этом другому 27-летнему фигуранту следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

«В течение суток его несовершеннолетний товарищ обратился за помощью в медицинское учреждение, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие», – рассказал местным СМИ начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.

По какой причине показания Нацгвардии и Нацполиции настолько различаются, на данный момент комментариев не было.