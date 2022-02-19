Драка у Шустера: Майданщик со спины напал на Шуфрича и расцарапал ему лицо

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Новости Украины

Один из главных поджигателей гражданской войны на Украине редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов устроил драку во время ток-шоу Савика Шустера. В прямом эфире он подбежал со спины к депутату Верховной рады Нестору Шуфричу и ударил его в голову. После этого, сцепившись, они вместе повалились на пол.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатра», инцидент произошел после того, как Бутусов обвинил Шуфрича в предательстве и работе на Россию.

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«Я прошу вас, если можно, пожалуйста, прекратите давать слово этим негодяям. Они недостойны вообще здесь быть. Сейчас мы подверглись агрессии России. Как мы можем распространять российские нарративы? Савик, если вы будете им давать слово, они будут все время его брать, перебивать дискуссии, и вместо НАТО, защиты Украины, что нужно делать в войне, нести эту чушь», – потребовал Бутусов удалить из студии Шуфрича.

Шуфрич начал медленно и миролюбиво объяснять, что украинцы должны слышать разные точки зрения, но закончить не успел – сзади на него напал Бутусов:

Завязалась драка, оба оппонента упали на пол. Дерущихся долго не могли разнять – Бутусов оказался проворнее старшего по возрасту Шуфрича и удерживал в захвате шею депутата, не желая ее отпускать.

Когда же участников передачи подняли с пола, Шуфрич под крики «Вон отсюда» со стороны экс-президента Петра Порошенко вышел из студии. А поведение Бутусова поддержал бывший секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк: «Я считаю, что иногда нужно и так делать. Останавливать провокации».

Спустя пару минут Шуфрич вернулся в студию. Телеведущий Савик Шустер принес ему извинения за произошедшее в студии, а Шуфрич назвал поведение Бутусова девчачьим.

«Это сегодня было показательно – подойти, со спины ударить и царапаться как девчонка. Вот это все, на что эти горе-агитаторы способны», – заявил Шуфрич.

Стороны едва снова не сцепились, но Шустеру удалось избежать повтора драки, пригрозив Бутусову:

«Меня вы не провоцируйте, потому что, если я дам в морду, вы не встанете… Вы не правы, потому что руками и ногами проблемы не решают. Проблемы решают головой. И если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются».