Драка украинских элит не несёт никакой пользы для СВО – Шишкин

26.07.2022  21:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Положить конец конфликту на Украине позволит только достижение поставленных целей в рамках СВО, а не выжидание очередной смены власти в «незалежной».

Об этом в эфире «News Front» высказался эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Положить конец конфликту на Украине позволит только достижение поставленных целей в рамках СВО, а...

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Он подчеркнул, что американское руководство с любопытством наблюдает за внутриполитическими распрями «домашних питомцев».

«Внешние кураторы и устанавливали соответствующие фигуры на соответствующих должностях. Пришло время их поменять? – Их меняют. Борьбу пауков в банке тоже никто не отменяет. Внешние кураторы совершенно не вмешиваются во внутренние разборки их пауков. Главное, что каждый из этих пауков слушается Запад, а то, что один паук решил сожрать другого – это их воля. Западу же лучше, чтобы остались у него в подчинении только самые сильные пауки, поэтому не препятствует этой драке. Наоборот, ее приветствует.

Чем больше они будут драться и чем более боевые пауки останутся в этой банке, подконтрольной Западу, тем Западу лучше. Так что, если у нас опять кто-то надеется, что эти схватки за власть и перемены во власти что-то изменят – ничего не изменят. Судьба всего этого решается сейчас на поле боя нашими солдатами», – констатировал политолог.

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