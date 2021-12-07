Драка украинских нацистов с полицейскими попала на видео

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Новости Украины

В херсонском ночном клубе «Зефир» произошла стычка между пьяными полицейскими и штурмовиками «Нацкорпуса».

Соответствующую видеозапись опубликовали местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ролике зафиксировано, как в самый разгар веселья несколько молодых людей начали драться прямо на танцполе.

Местные СМИ сообщают, что участниками конфликта оказались сотрудники полиции и «Национального корпуса». В результате драки трое попали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами лицевых костей (нос и челюсть), а также ушибами мягких тканей.

Отметим, что полицейские и националисты в тот вечер находились не на службе – в гражданской одежде и без оружия. Однако обе группы были пьяны.

В Единый реестр досудебных расследований Украины инцидент внесён по статье «хулиганство».

Комментаторы обращают внимание, что гулянка проходила с многочисленными нарушениями коронавирусных ограничений, за соблюдением которых должны следить правоохранители.

«Всё логично – красная зона, дискотека полна народу. Тут же менты отдыхают», – возмутились пользователи соцсетей.