Драка украинских нацистов с полицейскими попала на видео
В херсонском ночном клубе «Зефир» произошла стычка между пьяными полицейскими и штурмовиками «Нацкорпуса».
Соответствующую видеозапись опубликовали местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
В ролике зафиксировано, как в самый разгар веселья несколько молодых людей начали драться прямо на танцполе.
Местные СМИ сообщают, что участниками конфликта оказались сотрудники полиции и «Национального корпуса». В результате драки трое попали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами лицевых костей (нос и челюсть), а также ушибами мягких тканей.
Отметим, что полицейские и националисты в тот вечер находились не на службе – в гражданской одежде и без оружия. Однако обе группы были пьяны.
В Единый реестр досудебных расследований Украины инцидент внесён по статье «хулиганство».
Комментаторы обращают внимание, что гулянка проходила с многочисленными нарушениями коронавирусных ограничений, за соблюдением которых должны следить правоохранители.
«Всё логично – красная зона, дискотека полна народу. Тут же менты отдыхают», – возмутились пользователи соцсетей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.