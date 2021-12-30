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Новости Украины

Картина о событиях в Донбассе «Солнцепек» вышла почти полгода назад, при этом до сих пор продолжает пользоваться популярностью у зрителей. Рейтинг вышедшего в августе боевика к концу года держится на отметках от 8 до 8,5 балла.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в регионе в ходе заседания СПЧ, сравнивал ее с геноцидом. По словам исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, задавшего главе государства соответствующий вопрос, в Европе мало знают о происходивших в Донецке и Луганске событиях, поскольку эта информация замалчивалась и искажалась Киевом.

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Неудивительно, что правда с течением времени выходит наружу и находит отражение в кинематографе. Так, премьера «Солнцепека» вызвала широкий резонанс и получила множество восторженных отзывов.

В центре истории — глава семьи Новожиловых, который стремится увезти родных из сотрясаемой конфликтами Украины. Он теряет всех близких и проходит еще множество испытаний, после чего встает перед важным моральным выбором. Некоторые сцены можно назвать жестокими, хотя многие зрители говорили, что реальность была страшнее.

Создатели ленты признавались, что не пытались как-то очернить украинский народ. Они обозначили своей целью раскрытие правды о том, как судьбы обычных людей рушатся из-за чиновников, провоцирующих социальное напряжение.