Драматичное развитие СВО обернулось фактическим уничтожением Европы вместе с НАТО – Сивков

Вадим Москаленко.  
23.01.2026 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 223
 
Военные неудачи на Украине и неспособность подчинить Россию привели к тому, что НАТО начала пожирать сама себя. Злую шутку с Европой сыграла её уверенность перед «контрнаступом» ВСУ 2023 года – в «быстром поражении РФ».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы понять, что сейчас происходит на Западе, нужно отмотать к 2022 году, когда это была монолитная система, действующая по единому замыслу плана, четко согласованная, которая воевала против России.

Сегодня мы имеем разброс и шатания. Трамп ведет фактически войну против Европы. Наглый грабёж уже идет полным ходом. Это вывоз промышленности Европы в США за счет создания энергетического дефицита.

Это все стало следствием успехов в отражении гибридного блицкрига, который был в отношении нашей страны, и который был отражен в течение 23-24 года.

Они были твердо уверены, что сумеют сломать Россию, посадить свою марионетку, и потом все свои траты на разгром России компенсируют за счет разграбления. Как это у них получилось с разграблением Советского Союза», – указал Сивков.

«У них это не вышло. И вот в этих условиях у них началось то, что и должно было произойти – политический раздрай. Потому что уже не все согласны и готовы пытаться бороться с Россией до конца. Они просто не видят реальных перспектив. Это как 44 год, Третий рейх, рассыпание всего этого блока.

Второй фактор заключается в том, что все задаются вопросом – а кто за весь банкет будет платить? И США совершенно справедливо решили, что платить за это будет Европа.

И теперь, когда они уже окончательно поняли, что Европа будет платить, когда они поставили её на колени, они из этапа грабежа Европы приступили к дележу Европы.

Поэтому Трамп, безусловно, заберет Голландию. Я уверен, что он заберет и Канаду, и Исландию», – добавил Сивков.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

