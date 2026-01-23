Драматичное развитие СВО обернулось фактическим уничтожением Европы вместе с НАТО – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военные неудачи на Украине и неспособность подчинить Россию привели к тому, что НАТО начала пожирать сама себя. Злую шутку с Европой сыграла её уверенность перед «контрнаступом» ВСУ 2023 года – в «быстром поражении РФ».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы понять, что сейчас происходит на Западе, нужно отмотать к 2022 году, когда это была монолитная система, действующая по единому замыслу плана, четко согласованная, которая воевала против России. Сегодня мы имеем разброс и шатания. Трамп ведет фактически войну против Европы. Наглый грабёж уже идет полным ходом. Это вывоз промышленности Европы в США за счет создания энергетического дефицита. Это все стало следствием успехов в отражении гибридного блицкрига, который был в отношении нашей страны, и который был отражен в течение 23-24 года. Они были твердо уверены, что сумеют сломать Россию, посадить свою марионетку, и потом все свои траты на разгром России компенсируют за счет разграбления. Как это у них получилось с разграблением Советского Союза», – указал Сивков.