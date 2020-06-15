«Драная лиса» поддержала «бобика Порошенко»

15.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена поддержать на выборах в парламент по округу №208 одиозного политика Олега Ляшко.

Об этом Тимошенко заявила на брифинге в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 208-м округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина, и он там имеет большую поддержку людей. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил на 208-м округе», – сказала политик.

Она добавила, что ее партия не станет выдвигать своего кандидата.

По этому округу в нынешнюю Раду прошел депутат Валерий Давиденко, который скончался. После этого ЦИК назначила новые выборы на 25 октября.

Примечательно, что несколько дней назад в соцсетях опубликовали снимки Тимошенко и Ляшко, которые сидели на террасе киевского ресторана.

В свое время Ляшко, имевший уголовное прошлое и отбывавший срок в исправительной колонии, сделал карьеру в партии Тимошенко, но затем был исключен из парламентской фракции. В парламенте прошлого созыва, куда Ляшко зашел уже со своей партией, его отношения с Тимошенко были враждебными.

Так, Ляшко называл экс-премьера «московской кукушкой» и «драной лисой», требовал выслать ее в РФ, лишив украинского гражданства.

Тимошенко же объявила Ляшко «бобиком и чихуахуа Порошенко».