18.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина
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«Дремучую российскую интеллигенцию» осудили за употребление слова «Белоруссия»


Дремучесть российского общества, в сравнении с украинским и белорусским, демонстрирует употребление слова «Белоруссия».

Об этом в беседе на телеканале АТР заявил бежавший в США экс-советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как потом российская интеллигенция стала отвечать? Вот эти ответы российской интеллигенции Светлане Алексеевич можно просто брать и анализировать как слепок сознания значительной части российского общества, и мы понимаем, насколько дремучей она является по сравнению не только с Украиной, тут уже вообще разговоров нет, по сравнению с сегодняшней Белоруссией.

Например, так называемые российские интеллигенты которые ничтоже сумняшеся пишут «Белоруссия». Они даже не в состоянии понять. Это слепок сознания», – рассуждает либерал.

Заместитель генерального директора телеканала ATR, меджлисовец и русофоб Айдер Муждабаев отметил, что за последние пять лет в России практически исчезли проукраинские митинги, и ни один либерал не сочувствует украинской армии.


«Я лично участвовал в этих демонстрациях. 150-100 тыс собиралось. Были флаги Украины, «за нашу и вашу свободу», я помню эту трибуну, помню Бориса Ефимыча, с украинскими флагами и т.д. Это было пять лет назад. Сейчас невозможно себе представить проукраинскую демонстрацию в Москве, ну, больше чем десяти человек.

Повестка дня украинская уничтожена просто под плинтус, господствуют идеи что Крым – не бутерброд, отстаньте от нас, украинцы, мы не замечаем вашу войну вообще. То есть, ни один русский либерал не выразил сочувствия. Они там Тесака провожают, нациста.

Никто не сочувствует – ни украинским семьям, потерявшим своих родственников, ни украинской армии, ни украинской свободе. Они в России полностью от Украины вот так отгородилась ментальным занавесом», – негодует экстремист.

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