Древние укры принесли культуру в Сербию – «свидомый» историк

29.12.2019, Киев, Игорь Петров

В столице Киевской Руси говорили на украинском языке, а, значит, она была украинским государством.

Об этом на конференции «Народного Руха Украины» заявил аспирант кафедры истории Украины Каменец-Подольского национального университета Валерий Кундельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Киеве как столице говорили на украинском языке, почти на таком же языке, как мы сейчас говорим», – сказал он.

При этом Валерий Кундельский отметил, что в украинском языке большая доля заимствований из тюркских языков народов, которые жили на территории нынешней Украины, но исчезли.

«Минимум 25% слов в украинском – тюркизмы. Исчезает язык – исчезает народ. Значит, Киев – столица праукраинского государства. Все мы знаем «Слово о полку Игореве». 3 тысячи слов, из них 1,5 тысячи слов – старые украинские слова. Первые монеты князя Владимира Святославовича – изображение тризуба, знак Киевской Руси-Украины. Это говорит о том, что именно Киевская Русь – настоящая праукраинская держава. Галицко-волынские летописи имеют целый пласт украинского языка», – сказал он.

Украинцы не только создали Киевскую Русь, но и принесли свою культуру на значительную часть Европы во время Великого переселения народов.

«Если глубоко изучать историю славянства, то ни Россия, не чехи, не болгары, а именно украинцы – древний славянский народ. Анты и словене – первые праукраинские племена, которые жили на территории Украины. Почему сегодня мы, украинцы, без переводчика понимаем словака, серба? Оказывается, анты колонизировали Балканский полуостров. Анты принесли на Балканский полуостров государственность. Поэтому целый пласт украинских слов есть в сербском языке. Это говорит о том, что праукраинцы, праславяне принесли туда культуру, язык, на территории Центральной и Южной Европы», – сказал он.

При этом украинцы – не родственники русских, поскольку последние являются угро-финнами, подчеркнул «свидомый» историк.

«Восточные славяне – русские, украинцы и белорусы – это очень условно. Сам марксистский историк-марксист Покровский, который работал в СССР, утверждал, что 80% угро-финской крови течет в жилах русских», – сказал Валерий Кундельский.