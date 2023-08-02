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США запрещают Украине бить американским оружием по значимым целям в России.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Политека Онлайн» заявил беглый советский и российский оппозиционер Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ должна являться законной целью, но, к сожалению, некоторые цели даже на оккупированной территории Украины с точки зрения союзников Украины нелегитимны и не поощряются для нападения. Это касается штабов, совещаний», – сказал Боровой.

По его мнению, успех США в военных кампаниях в Ираке и Кувейте достигался за счет ударов высокоточным оружием по центрам управления армией.

«К сожалению, именно это Украине запрещают военные советники из США при использовании американского оружия. Это в рамках концепции, которая озвучивается Госдепом: США не хотят допустить разгрома Путина. Эта принципиальная позиция объясняется желанием не допустить расширения конфликта и включения ядерной составляющей. С моей точки зрения, это отговорки, а по существу, сотрудничество с Путиным, которое началось еще до 2014 года», – сочинял Боровой.

Он утверждает, что любые успехи украинской армии приводят к сокращению поставок оружия из США. Удары по Москва-сити он успешными не считает.

«К сожалению, это ответы очень слабые. Это пока булавочный укол, если сравнивать с почти межконтинентальными ракетами, которые падают на территории Украины и наносят огромный ущерб, в том числе, и человеческим жизням. То, что происходит в Москва-сити, это символически очень важные действия, но пока малоэффективные. И мы знаем, что высокоточные ракеты, которые можно было бы использовать для нанесения ответного удара по территории России Украине просто запрещено использовать. Искусственно ограничивается их дальность и прямо заявляется, что такое оружие использовать нельзя», – страдал Боровой.