ВСУ убили сегодня еще одну жительницу Белгорода. Она рано утром выгуливала собак. Животные тоже погибли. В целом число жертв украинского террора на этой недели превысило 20 человек.

Характерно, что бежавший в Лондон либеральный журналист-иноагент Олег Кашин не решился назвать украинские обстрелы мирных кварталов Белгорода и поселков Белгородчины военным преступлением.

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«Есть вот эта двусмысленность, про которую никто, и я в том числе, правильного ответа не нашел. Да, военное преступление, но, наверное, как удары по Дрездену во Вторую мировую войну. После войны англичане отрефлексируют и скажут: да, это было военное преступление, некруто было разрушать Дрезден до основания. Но англичане и после войны, а не немцы во время войны. Потому что когда Гитлер говорит «мрази, террористы, военные преступники», Гитлер неубедителен», – сказал Кашин в интервью каналу «Живой гвоздь».

Дрезден вспомнил и политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла. Он напомнил, что даже советский агитпроп не стал называть военными преступлениями бомбардировки союзниками этого города, в результате которых погибло 100 тысяч немцев.

«Русские должны поступить с Киевом сейчас, даже понимая, что этот город нам понадобится когда-нибудь потом, так, как Израиль поступает сейчас с Газой и Южным Ливаном, так, как Великобритания поступила в 1944 и 1945 году с городами Дрезден и Кельн, так, как США поступили в своем время с городом Токио, который выгорел дотла. И никто им ни слова не сказал. Даже мы. Потому что, если противник ведет с тобой войну на уничтожение, нельзя делать вид, что ты настолько лучше протвника, что стреляешь только в вооруженных солдат, и больше ничего. Потому что иначе война не закончится», – сказал Перла.

Он приветствовал вчерашние обстрелы Киева и считает, что самым политически правильным для российской армии будет «сжать зубы и сказать: мы не можем, как они, мы можем сильнее, чтобы они заплатили по 1000 вражеских жизней за каждую нашу». Перла считает, что население украинских городов должно «бежать к западной границе и умолять западных кураторов разрешить им сдаться».

Сегодняшние удары по энергетической инфраструктуре Украине вызвали одобрение в России.

«Но почему такие половинчатые военные решения? Почему повреждены лишь машинные залы ДнепроГЭСа, но не разрушена дамба? Разрушение дамб вполне разумное решение. Выше Киева есть дамба. Пару ударов Кинжалами, и весь Киев был бы затоплен. Неплохое и вполне гуманное решение, не так ли? Так что ждем продолжения. Главные цели остаются прежними – пункты военно-политического управления врага, уничтожение главарей укро-хунты, необратимые повреждения инфраструктуры – мосты, тоннели, вокзалы, применение мощным бомб по бункерам, скоплениям необандеровской живой силы и прочее», – написал в своем тг-канале доктор политических наук Игорь Скурлатов.

«Логично, чтобы в крупных городах практически не осталось жителей к моменту их штурма. А для этого города нужно лишить электричества и воды», – считает публицист Сергей Мардан.

Помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова продолжает считать, что жертв невинных белгородцев можно было избежать. Ее не утешает тот факт, что российские военные, отбившие атаку наемников на границе потеряли меньше солдат, чем погибло мирных жителей.

«Ведь знали мы, что пойдет противник в наступление. Знали, что именно на Белгород спустит свою злость и немощность, где тонко, там и рвется. Из-за того, что мы не работаем на предотвращение, а разгребаем постфактум – несем потери», – написала Кашеварова.