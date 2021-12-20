ДРГ Молдовы и НАТО пыталась захватить пограничников Приднестровья

20.12.2021  18:31 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Диверсии, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал


Военные диверсанты Великобритании и Германии были заброшены из Молдовы в Зону Безопасности с Приднестровьем.

Об этом сообщает в своем youtube-канале российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные диверсанты Великобритании и Германии были заброшены из Молдовы в Зону Безопасности с Приднестровьем....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По его информации, в Зоне безопасности в Дубоссарском районе недалеко от населенного пункта Роги приднестровские пограничники 2 недели назад обнаружили 30 вооруженных людей в черной форме.

«Эти военные, которые находились здесь незаконно, стали окружать ребят, которые пытались выяснить обстановку – и даже организовали преследование машины пограничников», – сказал Пегов.

По его словам, этот инцидент Молдова объяснила проведением учений, хотя это не было согласовано с Объединенной контрольной комиссией.

«Если бы пограничники менее хладнокровно себя повели, это могло превратиться в боестолкновение и довольно серьезную эскалацию. Подобных инцидентов на линии разграничения Молдовы и Приднестровья долгие годы не было. Поэтому важно знать, что делали здесь вооруженные молдавские спецназовцы: проводили рекогносцировку местности, были это разведмероприятия?

Важно понимать, что молдавских военных сейчас активно готовят инструкторы НАТО. Среди этих спецназовцев были иностранные специалисты из Британии и Германии. Этот факт определенными структурами уже установлен», – сказал Пегов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть