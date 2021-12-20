ДРГ Молдовы и НАТО пыталась захватить пограничников Приднестровья

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Военные диверсанты Великобритании и Германии были заброшены из Молдовы в Зону Безопасности с Приднестровьем.

Об этом сообщает в своем youtube-канале российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в Зоне безопасности в Дубоссарском районе недалеко от населенного пункта Роги приднестровские пограничники 2 недели назад обнаружили 30 вооруженных людей в черной форме.

«Эти военные, которые находились здесь незаконно, стали окружать ребят, которые пытались выяснить обстановку – и даже организовали преследование машины пограничников», – сказал Пегов.

По его словам, этот инцидент Молдова объяснила проведением учений, хотя это не было согласовано с Объединенной контрольной комиссией.

«Если бы пограничники менее хладнокровно себя повели, это могло превратиться в боестолкновение и довольно серьезную эскалацию. Подобных инцидентов на линии разграничения Молдовы и Приднестровья долгие годы не было. Поэтому важно знать, что делали здесь вооруженные молдавские спецназовцы: проводили рекогносцировку местности, были это разведмероприятия? Важно понимать, что молдавских военных сейчас активно готовят инструкторы НАТО. Среди этих спецназовцев были иностранные специалисты из Британии и Германии. Этот факт определенными структурами уже установлен», – сказал Пегов.