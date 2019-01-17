ДРМСД: заклюют ли «голуби» «ястребов»

17.01.2019

Во вторник, 15 января, в Женеве, на территории постоянного представительства РФ при Отделении ООН, состоялись российско-американские консультации по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Россию и США представляли замглавы МИД Сергей Рябков и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам безопасности Андреа Томпсон.

В ходе консультаций, длившихся три часа, сторонам так и не удалось прийти к единому соглашению. На состоявшемся по окончании переговоров брифинге, американская делегация заявила, что США намерена приостановить действие Договора по РСМД со 2 февраля.

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В том случае, если последует официальное заявление о выходе из ДРСМД, детище «эпохи разрядки», эффективно работавшее с 1987 года, станет историей, а системе глобальной и европейской безопасности будет нанесён ещё один мощный дестабилизирующий удар.

Как отметил в своём заявлении Сергей Рябков, американская делегация приехала на переговоры с ультимативным требованием к России – уничтожить или модифицировать ракеты 9М729 (или SSC-8 по натовской классификации), которые якобы нарушают действующие договорённости.

Российская делегация имела полномочия предложить американцам конкретные меры по контролю за «подозрительными» ракетными системами при условии встречной открытости США, но их делегация, убедившись, что на россиян не действуют шантаж и давление, прекратила переговоры. На том основании, что российская сторона якобы не готова к выполнению ДРСМД.

По мнению наблюдателей, американская делегация прибыла в Женеву для отвода глаз, чтобы предстать в глазах мировой и, в первую очередь, европейской общественности, вменяемой и договороспособной стороной. На самом деле, решение о профанации переговоров было принято заранее, а все усилия Госдепа направлены на исполнение декабрьского ультиматума Помпео, давшего России два месяца, «чтобы вернуться к исполнению ДРСМД».

Что представляет собой ракета 9М729, от которой так возбудились в Вашингтоне?

Судя по информации с портала vpk.name, 9М729 – это ракета со сложенными в фюзеляж крыльями в транспортном положении. Разработана, вероятно, екатеринбургским ОКБ «Новатор» для ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М» и является сухопутным вариантом крылатой ракеты морского базирования, разработанным на основе ракет 9М728 для ОТРК «Искандер-М» и «Калибр-НК».

Издание The New York Tines со ссылкой на источники в Белом доме, утверждают, что Россия якобы занимается разработками и испытаниями этих ракет более 10 лет в нарушение ДРСМД, поскольку дальность 9М729 составляет оценочно 500 – 2000 км, а то и 500 – 5500 км, тогда как Договор от 1987 года ограничивает дальность полёта современных оперативно-тактических ракет в 500 км.

Американские СМИ сообщают, что конструктивно 9М729 представляет аналог 9М728, увеличенный по длине приблизительно с 6,7 до 8,1 метра, за счет чего значительно увеличен объем топливного бака (и, соответственно, дальность). Но из-за увеличенной длины ракеты вместо типовой самоходной пусковой установки «Искандера» 9П78-1 пришлось создать новую пусковую установку (предположительный индекс 9П701) и, соответственно, новую транспортно-заряжающую машину 9Т256. Обе выполнены на белорусском шасси МЗКТ-7930.

По информации всё тех же источников, все испытания 9М729 завершены, и теперь Россия будто бы приступила к развертыванию этих ракет, что является нарушением Договора РСМД. Указывают даже, что в 2015 году московский ГосНИИП (Государственный научно-исследовательский институт приборостроения), отвечающий за создание системы управления данных ракет, заявил в отчете за 2014 год о «завершении государственных испытаний ракет 9М728, 9М729 и их усовершенствованного варианта».

Далее американские источники путаются в показаниях. Так, по данным NYT, Россия уже развернула два дивизиона «нелегальных» ракет, по четыре машины в каждом. Первый дивизион, учебный, якобы развёрнут на полигоне Капустин Яр, а второй, боевой, дислоцирован «где-то в Центральной части России». По другим данным, на вооружение Российской Армии уже поставлены четыре таких дивизиона.

В Москве не отрицают наличие ракет 9М729, но опровергают слухи, что дальность их полёта превышает 500 км. Секретарь Совбеза Николай Патрушев довёл до сведения СМИ, что на испытаниях дальность полёта ракеты не превысила 476 км, что даже ниже допустимого предела.

Какими-то более вескими доказательствами, чем заявления на ссылки неназванных источников, американцы не располагают. Но ведут себя при этом, как типичный вор, на котором шапка горит. Ведь именно США давно и планомерно нарушают ограничения РСМД.

Давно не секрет, что в Румынии и Польше США полным ходом развёртывают систему наземных объектов ПРО, оснащенных универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, пригодными для запуска крылатых ракет «Томагавк». Для размещения там «Томагавков» нужно лишь поменять часть программного обеспечения в системе управления комплекса, что требует несколько часов. При этом дальность полёта «Томагавка» модификации Block IV составляет 1600 – 2400 км. Пока что это ракеты надводного и подводного базирования, но в случае необходимости они как милые смогут стартовать и с наземных объектов.

Ну, то есть, под ограничения РСМД попадают не только ракеты, но и пусковые установки для них.

Особо пикантно обстоят дела с массово применяемыми США ударными беспилотниками типа того же «Reaper». Ударные БПЛА большой дальности юридически тоже подпадают под ограничения РСМД по крылатым ракетам, поскольку в тексте договора нет никакой оговорки относительно многоразовости или одноразовости применительно к используемому там понятию «крылатая ракета».

Военные эксперты сходятся во мнении, что ракета 9М729 – не более, чем повод для американцев, чтобы выйти из ДРСМД, который давно перестал их устраивать.

Задолго до ультиматума Помпео, «ястребы», вроде Болтона, неоднократно проговаривались, что Америке более невыгодно соблюдать двухсторонние договоры, поскольку на дворе давно нет холодной войны, а ситуация в геополитике изменилась. Например, серьёзно окреп и стал дополнительным вызовом американской гегемонии Китай, имеющий практически весь спектр ракетного наступательного вооружения.

Опасность быстрого (в течение полугода) демонтажа ДРСМД заключается в том, что на том месте, где ещё недавно царили безопасность и стабильность, возникает правовой вакуум при отсутствии других инструментов сдерживания. Как правило, многосторонние договоры – это отдельная длинная и печальная песня с неясной концовкой. Вместо того, чтобы отдельно договариваться с Китаем, сохраняя действующий более 30 лет Договор, фактически обнуливший угрозу большой войны в Европе, американские политики выбирают новую эскалацию напряжённости.

Также существуют обоснованные опасения, что следующей упавшей костяшкой в домино в структуре глобальной безопасности станет отказ США продлить договор СНВ-3.

Остаётся надеяться, что правы эксперты из США, утверждающие, будто у сторонников демонтажа ДРСМД есть серьёзные противники в Конгрессе и среди обитателей Пентагона. До 2 февраля остаётся чуть более двух недель. Вот и посмотрим, как «голуби» заклюют «ястребов», отстаивая один из принципиальных вопросов безопасности.