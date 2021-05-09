Дробович требует больше деньжат на промывку мозгов Украине

09.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Занимающийся антироссийским искажением истории Институт нацпамяти Украины постоянно сталкивается с угрозой урезания финансирования.

Об этом в эфире украинского телеканала «UA:первый» пожаловался глава института Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Институт (Украинский Институт национальной памяти ред.) мало того, что он и так работает со сложными историческими проблемами, которые сами по себе чрезвычайно трудно решить, даже при наличии полноты рычагов и ресурсов, ещё другой рукой приходится отбиваться и бороться за своё существование. Тогда как в других восточноевропейских странах – Польше, Латвии, Чехии, Эстонии, власти абсолютно чётко понимают, для чего действуют эти институты.

Они имеют на порядок совсем другие ресурсы обеспечения. Если у них поддержка власти, то у нас, как, к слову, и во всей сфере культуры, к сожалению, нужно постоянно бороться за своё существование. Вечно то Минфину, то Кабмину мы должны постоянно доказывать, что необходимо это делать, нам необходимо существовать. Это постоянная работа вопреки», – жаловался пропагандист.