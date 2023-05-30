«Дрон Лорак атаковал Москву»: Украина замазалась в очередном фейке

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В украинских социальных сетях массово постят снимок сбитого во время налета на Москву украинского дрона, якобы доказывающего причастность певицы Ани Лорак к атаке.

Изначально снимок появился в микроблоге «Город волнорез», имеющий отношение к скандально известному русофобскими выходками в Одессе праворадикалу Сергею Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ани Лорак. Фонд мести», – такую наклейку можно увидеть на крыле сбитого беспилотника.

«Спасибо, Ани», – тут же перепостил сам себя Стерненко в своем тг-канале.

Захлебывается от восторга и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Спасибо Ани Лорак и Филиппу Киркорову за помощь в создании дронов для сегодняшней атаки на Москву!», – пишет Гончаренко.

Подключился к разгону снимка киевский политолог Тарас Загородний.

«Ани Лорак – молодец! Ждем, когда «молодец, молодец» будет Таисия Повалий. Свежее видение рекламы их концертов в России», — написал Загородний.

На снимке с Лорак на БПЛА отчетливо заметен логотип тг-канала SHOT. Правда, в этом паблике нет такого фото. То есть речь идет о банальном фотомонтаже.

«ЦИПСО и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вбросили сегодня фото с поддельной вотермаркой SHOT. В украинских пабликах стали разгонять историю, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак. Расхождения вотермарки видны на втором фото. Наш канал этот кадр не публиковал», – написал SHOT.

Есть все основания предполагать, что фейк запущен Стерненко, который нападал на Лорак за ее гастроли в России.

Ранее он объявил сбор средств на закупку 500 FPV-дронов для ВСУ, а потом сообщил, что немалую сумму перечислила и Лорак.

«80 000 грн от Ани Лорак! Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов», – заявил русофоб.

Позже он ответил свои подписчикам, многие их которых усомнились в достоверности информации.

«Друзья, это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ», – написал Стеренко.

Впрочем, сама Лорак в эфире видеоблога «Алена, блин», опровергла, что оказывает помощь ВСУ.

«Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь», – сказала певица.

По ее словам, она лишь «дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали».