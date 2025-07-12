Дроновые удары по Украине приближаются по мощи к не ядерным стратегическим бомбардировкам

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Киев огрызается, причиняя неудобства россиянам коллапсом в аэропортах и отключениями мобильного интернета, но это несравнимо с эффектом от воздушных атак РФ, которые будут только увеличиваться.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С января количество беспилотников, которые участвуют в атаках вглубь Украины, увеличивается на 500 штук ежемесячно. С 2500 в январе они выросли до более 5000 в июне. И это связано с расширением производства, а не с накоплением. Мы видим на заводе в Алабуге строящиеся новые производственные площади, помещения для сотрудников. Если производство дойдёт до 10 тыс. в месяц, и конструкторы смогут обеспечить хорошую точность, то произойдёт смещение эффекта в сторону близкого к неядерной стратегической бомбардировке. Впервые о стратегических бомбардировках заговорили, когда Союзники бомбили объекты в Германии. Такого количества, как сбрасывали на немцев, уже не нужно, потому что там были очень неточные бомбардировщики. Сейчас гораздо меньше расходуется дронов на одну цель. Ущерб военному потенциалу Украины очень резко возрастёт», – сказал Ширяев.

Он добавил, что украинцы пытаются отвечать на этот вызов, и, помимо прочего, нащупали два рычага, которыми пытаются воздействовать на население.