Дроновые удары по Украине приближаются по мощи к не ядерным стратегическим бомбардировкам

Максим Столяров.  
12.07.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев огрызается, причиняя неудобства россиянам коллапсом в аэропортах и отключениями мобильного интернета, но это несравнимо с эффектом от воздушных атак РФ, которые будут только увеличиваться.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев огрызается, причиняя неудобства россиянам коллапсом в аэропортах и отключениями мобильного интернета, но это...

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«С января количество беспилотников, которые участвуют в атаках вглубь Украины, увеличивается на 500 штук ежемесячно. С 2500 в январе они выросли до более 5000 в июне. И это связано с расширением производства, а не с накоплением. Мы видим на заводе в Алабуге строящиеся новые производственные площади, помещения для сотрудников.

Если производство дойдёт до 10 тыс. в месяц, и конструкторы смогут обеспечить хорошую точность, то произойдёт смещение эффекта в сторону близкого к неядерной стратегической бомбардировке.

Впервые о стратегических бомбардировках заговорили, когда Союзники бомбили объекты в Германии. Такого количества, как сбрасывали на немцев, уже не нужно, потому что там были очень неточные бомбардировщики. Сейчас гораздо меньше расходуется дронов на одну цель. Ущерб военному потенциалу Украины очень резко возрастёт», – сказал Ширяев.

Он добавил, что украинцы пытаются отвечать на этот вызов, и, помимо прочего, нащупали два рычага, которыми пытаются воздействовать на население.

«Это коллапс в аэропортах. И второе, за июнь на территории России отключений мобильного интернета произошло в два раза больше, чем на всём земном шаре в прошлом году. Это то, что делают гражданские власти по согласованию с военными. Это действует буквально на всех. Создать людям неудобства, заставить их понять, что они тоже включены в военные действия.

Но, конечно, несопоставимые эффекты – близкие к стратегическим бомбардировкам налёты на Украину и эти ответы. Посмотрим, чем закончится, потому что строительство площадей в Алабуге продолжается», – заключил эксперт.

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