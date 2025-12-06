Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской молодежи надо осваивать беспилотные технологии для войны с Россией.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко, обращаясь к согнанным на сборище студентам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступающий убеждал собравшихся, что нет ничего сложного, чтобы научиться управлять дроном или работать на РЛС.

«Я убежден, что в этом зале нет ни одного человека, который не справился бы с этими технологиями», – сказал он.

По его словам, «надо лишь проявить настойчивость».