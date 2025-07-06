«Дроны бесполезны» – в Киеве признали невозможным уничтожение российских заводов
Украина не способна наладить собственное производство ракет, а без него не получится уничтожать российские военные заводы.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский как-то отдал приказ до конца 2025 года создать 3000 ракет и тридцать тысяч реактивных дронов. Уже июль. Но проблема, что 250 ракет в месяц – это больше, чем делают США и Россия вместе взятые.
Но Зеленский пообещал, он же не брехун, он президент. То есть, на Украине уже должно быть полторы тысячи ракет. Может, ты знаешь, этот план уже выполнен, и мы готовимся к мощной атаке?», – спросил Береза.
«Это очередная глупость. Конечно, никаких полторы тысячи ракет невозможно сделать даже в мирное время. А тем более – под постоянными ракетными ударами врага.
Все ж понимают, почему ракеты прилетают именно в Днепропетровск, в районе Южмаша, в Киев в районе Лукьяновской, и так далее. Это узлы бывшего производства ракет на Украине.
И под такими ударами сделать даже несколько десятков ракет было бы большим героизмом», – сказал Луценко.
«Мы стали делать больше «Шахедов», и они действительно летают в Россию, долетают аж за Урал, и попадают там в военные заводы. Но наш аналог «Шахеда» может подпалить цех, может повредить один из объектов завода. Но не может уничтожить завод. Просто боевая часть (должна быть) больше.
Без ракет уничтожить вражеский завод даже большое количество БПЛА не способно», – добавил он.
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