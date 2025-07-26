Дроны и ракеты нанесли мощнейший удар по Днепропетровску

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Российские ракеты ночь атаковали Украину. Основными целями удара стали два крупных города – Харьков и Днепропетровск.

По данным Воздушных сил ВСУ, было запущено 208 дронов и 27 ракет.

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«Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов в 9 населенных пунктах. Еще в 8 локациях рухнули обломки сбитых объектов», – приводят свою статистику в ВСУ.

Канал «Два майора», который связывают с Погранслужбой ФСБ, обращает внимание, что удары «носили концентрированный характер, на каждую цель было выделено несколько средств поражения для гарантированного прорыва ПВО противника».

Один из координаторов пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев информирует о пораженных в объектах.

«На данный момент известно об уничтожении цеха по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке самих беспилотников. Удар выверенный по времени и по разведданным. Прилетело ДО того, как отправили партию готовых беспилотников. И аккурат после разгрузки комплектующих на склад. Возле Днепродзержинска прилет на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранным наемникам. Около 50 погибших, 72 «воина» уехали на «скорых» в различной степени не доукомплектации органами и конечностями. Есть попадание в склад с ГСМ (это он дымит) и прилет в одну систему ПВО (пока только одна подтверждена). Судя по количеству ударов, пораженных целей куда больше. Подробности будут подходить еще пару дней. Как сегодня подошли подробности по прилету в Павлоград 18 июля», – пишет Лебедев.

Кроме того, в сети появилось видео пораженных магистральных железнодорожных локомотивов.