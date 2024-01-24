Дроны по объектам в Питере и Пскове запускаются с территории РФ – Казаков

Укрепление безопасности воздушного пространства над Санкт-Петербургом комплексами С-300, о чем свидетельствуют выложенные в социальные сети видео, отнюдь не говорит о том, что Финляндия позволяет со своей территории запускать беспилотники.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, официального заявления Министерства обороны о том, что беспилотники летят из Финляндии, нет. Это версия. Предыдущая версия, когда беспилотник долетел до Псковского аэродрома, что он летел из Эстонии. Были версии, что вообще с корабля в Финском заливе, что тоже вполне возможно. А на мой взгляд, самая убедительная версия, что эти беспилотники летят с земли, с территории Российской Федерации. И занимаются этим диверсанты», – убежден он.

Такой беспилотник несложно достать, уложить в небольшой грузовик, съехать на проселочную дорогу с трассы, откуда его и запустить.

«Мне не нравится история насчёт Финляндии, поскольку версий много, можно выбирать на свой вкус. И если бы это было так, то это вынудило бы нас предпринять какие-то действия в отношении Финляндии, которая с некоторых пор член НАТО, как и Эстония. Именно поэтому я этим версиям даю по 1% вероятности. Ситуация до сих пор не изменилась, и НАТО не хочет воевать с нами, мы не хотим воевать с НАТО. Это на текущий момент времени. Всё, конечно, может измениться», – отметил эксперт.

По его словам, прямое столкновение с НАТО практически сразу перерастет в обмен ядерными ударами, и то, что Германия готовится к военному конфликту с Россией, проводя учения по этой легенде говорит об одном – в Европе действительно этого боятся.

«3-5 лет – говорит Писториус, но он не говорил, что они начнут воевать с нами. На самом деле, они боятся, что мы начнём воевать с ними. И все заявления продиктованы этим самым страхом, поскольку даже в Европе остались адекватные люди, которые умеют считать. Они прекрасно видят, что российской армии в том состоянии, в котором она пребывает сейчас, никакое НАТО противостоять не сможет. Даже для них это очевидный факт. Мы сколько угодно можем посыпать голову пеплом и говорить, какие мы неудачники, но факт остаётся фактом. Все сценарии, которые они там предлагают – это совершеннейшая публицистика и плохая литература, поскольку единственный возможный сценарий в случае столкновения нашего с НАТО – это практически мгновенный переход конфликта на следующий уровень, то есть на ракетно-ядерный», – убежден Казаков.

Он добавил, что в США изменилась риторика относительно военного противостояния на Украине.

«Кстати, если вы заметили, не смотря на то, что США по-прежнему говорят о нанесении России стратегического поражения, теперь это звучит по-другому, что если Украина проиграет – это будет стратегическое поражение Соединённых штатов, Об этом они говорят вслух. При этом они же предлагают нам возобновить переговоры о стратегической безопасности. То есть они демонстрируют готовность вернуться в процесс ядерного сдерживания, и вряд ли это лукавство с их стороны», – указал эксперт.

«В штатах точно остались грамотные генералы. Не так, чтобы они были на главных постах, но они там есть, и они прекрасно знают о том, как изменился баланс с 2018 года. У нас в доктрине написано «встречный удар». Но мы всё равно до них долетим быстрее, чем они увидят по телевизору результат своего удара, и они это знают. Поэтому в этом смысле баланс в мире изменился – наши носители не сопоставимы с американскими. Там ещё ядерные запасы надо проверять», – заключил Казаков.