Дроны-«Шахиды» продолжают массово накрывать ВСУ под Одессой: Подробности

Новости Украины

Оперативное командование «Юг», накануне лишившееся своего штаба в результате атаки иранских «Шахидов», продолжает разгонять истерику по поводу непрекращающихся взрывов в Одессе и области:

«Российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесщину дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два – попали в объект военной инфраструктуры. Из-за масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Пострадавших нет. Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются».

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Напомню, что 23 сентября дрон попал в одно из штабных зданий ВМС Украины в Военной гавани Одесского морского торгового порта. А 25 сентября – в главный штаб Южного оперативного командования «Юг». Правда, в обоих случаях военные скрыли эту информацию, назвав разрушенные объекты просто «админзданиями». Так они поступили и на этот раз, 26 сентября – упомянув о дронах-камикадзе, вновь ограничились абстрактными «объектами военной инфраструктуры».

На самом же деле, если говорить о двух дронах, попавших цель, то речь идет о военной базе в пригороде Одессы, поселке Авангард. А во втором случае – когда «дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны» – имеется в виду мост, соединяющий Черное море с Белгород-Днестровским лиманом. Это стратегический объект, находящийся в многострадальном курортном поселке Затока, частично стертом с лица земли по причине того, что там тоже находились военные базы. Мост, состоящий из двух полос для движения транспорта и железнодорожного пути, пережил не один прилет, однако строился в советское время, поэтому выстоял. Но, по инсайдерской информации, на сей раз бравые украинские военные «защитили» его по сценарию детской сказки «Курочка Ряба». «Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко и разбилось». Заприметив низко летящий дрон, они пальнули по нему из системы ПВО, но вместе с дроном попали и в мост…

Что касается официальной информации, то тут, как вы уже поняли, только геройские отчеты об уничтоженном дроне.

Понимая, что, как случившееся не скрывай и как не грози людям тюремным заключением за публикацию подобного рода информации, но она все равно вылезет на поверхность. Поэтому, для понижения градуса паники среди населения, в СМИ был запущен спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук с традиционными «байками из склепа» о российской агрессии. Однако все журналисты просили его прокомментировать ночную «атаку дронов», и вот, что он рассказал:

«Атака дронов – последние три дня враг применяет именно такую тактику Враг сейчас пытается экономить крылатые ракеты разного типа, ведь те же дроны Shashed-136 и стоят гораздо дешевле, и их можно применять гораздо чаще. Они работают не по одному, а по парам. Иногда мы даже определяем, что враг может запускать их несколько во время одной атаки. Это новая тактика у врага, и наши специалисты работают над обнаружением слабых сторон этих атак, чтобы соответствующим образом реагировать. Военные отрабатывают алгоритм действия, который позволит сделать так, чтобы эти атаки были менее болезненными, а в идеале, чтобы наши военные уничтожали все такие дроны».

Однако, поведав о разработке «нового алгоритма действий» (болтун – находка для шпиона), Братчук несколько раз подчеркнул – как хорошо, мол, что жертв нет.

Но его коллеги, выдавая военные секреты, пошли еще дальше:

«Вооруженные силы Украины отрабатывают систему эффективного противодействия иранским дронам. – Пояснила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. – Для этого украинские специалисты уже изучают образцы сбитых дронов Shahed-136, которые россияне маркируют как «Герань-2». У нас есть примеры достаточно результативного сбивания этих дронов [вот в случае с мостом, например, – прим. автора]. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это тоже используется достаточно мощно».

Ну, «чудесное» и «достаточно мощное сбивание стрелковым оружием» одесситы уже прочувствовали на себе 23 сентября, когда не просто находили на улицах и в собственных квартирах пули и гильзы от стрелкового оружия, но и получали ранения. Но вопросы гуманизма в контексте ВСУ выглядят неуместно – понимаю. А как выглядит нарочитое (или просто по тупости) выбалтывание планов по разработке «системы эффективного противодействия дронам»? Это для чего – чтобы противник вновь сменил тактику? То есть еще один гол в собственные ворота? А главное – человеческие жертвы. Вернее их отсутствие украинскую сторону не устраивает. Ведь гуманный враг, точечно уничтожающий военную инфраструктуру, даже без смертей самих военных, им не выгоден. Мосты – и те сами взрывают. Того гляди, и поезда свои под откос пускать начнут…

М-да, иногда все-таки складывается четкое впечатление, что если украинские вояки и читали «Похождения бравого солдата Швейка», то исключительно как инструкцию.