Дроны в Крыму запускают «спящие» ДРГ – Кнутов

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Новости Украины

Крым прикрыт серьезными и мощными системами ПВО, но проблемы могут создавать БПЛА, запускаемые противником с территории полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, отвечая на вопрос, как сегодня защищен Крым от атак с воздуха.

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«У нас сейчас есть целый букет защитных систем. Он состоит из комплексов С-300, С-400, «Панцирь», «ТОР», а также систем на кораблях нашего Черноморского флота, которые в состоянии поражать беспилотники. Кроме того, используются системы РЭБ, поэтому арсенал у нас сейчас достаточно серьезный, и он может использоваться для борьбы с беспилотниками», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

По его словам, проблема сейчас в другом.

«На территории Крыма, вероятнее всего, есть «спящие» ДРГ, у которых в арсенале могут быть небольшие БПЛА, используемые для совершения диверсий и провокаций. С этим все сложнее, потому что это уже внутри Крыма, а не за его границами. Для прикрытия самых важных объектов тут можно использовать электромагнитные ружья, которые у нас производят, или ПЗРК. Все зависит от того, какой беспилотник применяется», — отмечает эксперт.

Он объяснил принцип работы систем радиоэлектронной борьбы, уточнив, что они бывают разные.

«Электромагнитный импульс подавляет либо противника, либо его каналы управления. При необходимости даже может выжигать микросхемы, но зачастую БПЛА просто разворачивается и летит обратно к месту запуска, но в любом случае прекращает выполнение задач», – рассказал Кнутов.