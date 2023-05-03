Дроны ВСУ провели серию атак на Россию и поразили военный аэродром

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Украинские беспилотники провели серию атак на приграничные территории России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает специализирующийся на происшествиях телеграм-канал BAZA.

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Так, вчера БПЛА сбросил бомбу на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, который находится менее чем в километре от российско-украинской границы. В итоге был поврежден экскаватор.

Утром 2 мая беспилотник самолетного типа со взрывчаткой (ВОГ-17) попытался атаковать электроподстанцию села Репяховка в Белгородской области, но был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«БПЛА упал на ограждение электроподстанции, после чего его обломки, содержащие боеприпас, были уничтожены. Спустя час, недалеко от села Прилесье, БПЛА скинул взрывное устройство на мужчину, строящего защитные сооружения. 46-летний мужчина получил контузию. Уже вечером сразу три беспилотника ВСУ сбросили взрывные устройства недалеко от села Середа. В результате взрывов никто не пострадал», – отмечает телеграм-канал.

А в ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области.

«По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БПЛА. 2 из них были уничтожены из стрелкового оружия, еще 2 взорвались на территории аэродрома. Ещё один беспилотник обнаружен не был. В результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124. Пострадавших нет», – сообщает BAZA.

Паблик «Военный осведомитель» указывает, какой именно аэродром мог стать целью удара.

«Предположительно, целью атаки мог быть аэродром Сеща Брянской области, эксплуатируемый военно-транспортной авиацией ВКС России. На этом же аэродроме большое количество непригодных к полетам Ан-124, в один из которых мог попасть дрон», – пишет «Военный осведомитель».