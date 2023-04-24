Дроны ВСУ снова атаковали Севастополь

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Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь морскими дронами.

Сегодня ночью два таких беспилотных аппарата были уничтожены в бухте города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обошлось без жертв.

«Сегодня, начиная с 3.30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сообщил руководитель региона.

В соцсетях пользователи делятся кадрами взрывов на рейде и последствий атаки, в результате которой взрывной волной были выбиты стекла в находящихся неподалеку зданиях и нарушены рекламные конструкции.