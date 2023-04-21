Дроны ВСУ усеивают местность заминированными предметами – комбат

ВСУ разбрасывает с дронов заминированные мелкие предметы, которые попадая в руки к бойцам тут же взрываются. Еще одна новинка – использование противником гранат со слезоточивым газом.

Об этом в эфире «Крым24» сообщил командир первого батальона стрелкового полка Максим Дроздов, позывной «Индус».

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«Значит, какие новые методы и способы противник применяет – это, в основном, использование беспилотной авиации. Сейчас появились большие бомбардировочные дроны, которые работают в паре с разведывательным. Вылетает разведывательный, прощупывает, пронюхает обстановку, выясняет, где наши средства ПВО, за ним летит тяжёлый бомбардировочный, у которого есть несколько снарядов, которыми он поражает либо средства ПВО, либо командные пункты, либо технику, – отметил он. – Противник активно использует дроны, которые минируют наши позиции. То есть, если раньше они сбрасывали просто противопехотные мины, то сейчас они пошли дальше – они сбрасывают какие-то яркие штучки, или магазин, телефон, коробочка, игрушечка, ещё что-нибудь, в которых заложено кустарным способом сделанное самодельное взрывное устройство, которое потом взрывается. Частенько было, когда и дроны прилетали, падали, люди к ним подбегают, хватают, и в этот момент дрон взрывается. Также сейчас проверяется информация, что на некоторых позициях противник пытался с дронов сбрасывать газовые гранаты полицейского назначения. То есть противник активно совершенствуется, а мы активно противопоставляем, придумываем что-то новое, придумываем контраргументы и так продолжается боевая работа».

По словам Дроздова, противник контратакует, оказывает ожесточённое сопротивление.

«С нашей стороны идёт классическая боевая работа: штурмовые группы двигаются вперед, артиллерия работает, пехота закапывается, летают самолёты. Да, сейчас война, скорее, более позиционная. У нас нет таких больших ударов, как правило. Мы ждали анонсированного наступления со стороны противника, но так как у меня уже опыт достаточно-таки большой, с 2014 года мы постоянно были в состоянии ожидания наступления противника: от момента, когда земля просохнет, до момента, когда земля замёрзнет. Поэтому для меня это рабочее боевое состояние. Мой девиз: лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому мы всегда готовы, и противника во время наступления на нашем направлении ждёт очень много сюрпризов, – подчеркнул комбат. – По поводу противника, будет наступать или нет, это неизвестно. Для меня наш враг – это всегда обезьяна с гранатой. Они могут как завтра снять Зеленского и свернуться, так и продолжать сопротивляться ещё несколько лет. Поэтому, что они будут делать, это непредсказуемо. Наша задача подготовиться ко всем возможным развитиям событий, что мы, так сказать, и делаем».