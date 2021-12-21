Дроздов боится, что следующие выборы на Украине пройдут под диктовку Москвы

Новости Украины

Если Россия имела все возможности вмешиваться в американские выборы президента, то что можно говорить об Украине, где хотят ввести электронное голосовании.

Об этом в своем видеоблоге заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране, где вообще незащищены электронные, цифровые системы, они будут проводить электронное голосование. Вы можете представить, кто там проголосует? Когда невозможно сопоставить аналогово-бумажное (я против аналогово-бумажного, потому что это урны, это вчерашний день), но когда ты знаешь, где у тебя в стране аферист на аферисте, где у тебя преступник на преступнике, где у тебя аморальные люди, которые будут рисовать результат только для власти, потому что доступ к серверам имеет только власть», – сказал русофоб.

«В такой стране с фейковыми действиями, с десятками мёртвых душ идёт речь об электронном голосовании, и ты не знаешь, чем верифицировать, потому что оно анонимное. Понимаете, в чём специфика голосования? Оно анонимное, согласно законодательству. И соответственно ты позднее не проследишь за ним. Соответственно, если сервер у власти, то они являются вечной властью», – возмущался Дроздов.

«Я не знаю, какие нужно прописывать программы-ограничители. Если условно говоря, ФБР доказало, что Россия вмешивалась в электронные выборы в США – Трамп, то вы можете себе представить, что это за украинские выборы будут? Вас может оказаться вообще 60 миллионов избирателей. А если они сюда ещё подтянут множественное гражданство, о чём они говорят, тогда нас можно штуками считать», – добавил журналист