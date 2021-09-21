Дроздов: Донбасс – это Россия. На 200%

21.09.2021 14:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Республики Донбасса уже де-факто являются частью России и прошедшие недавно выборы в Госдуму, где могли принимать участие граждане РФ, проживающие в ЛНР и ДНР, тому яркое подтверждение.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, Украине нужно признать, что ЛДНР уже являются частью РФ.

«Провела Россия выборы на Донбассе. Вы знаете эту тему, она широко обсуждается, все очень сильно возмутились. У меня встречный вопрос – а что, должно быть как-то по-другому? Неужели непонятно, что это уже фактически все? Что уже даже формально и фактически эти оккупированные территории уже являются частью российского политического процесса и российской политической жизни. Если без каких-то охов и ахов, без пафосных мечтаний о реинтеграции и так далее, так просто признать очень объективно и хладнокровно – даже после этих выборов на оккупированных территориях в органы Российской Федерации. Так, если оценить степень интеграции этих оккупированных территорий в Россию, на сколько процентов вы бы оценили? Возьмите шкалу 100%, на сколько процентов, как считаете, интегрированы оккупированные территории в российскую политическую действительность? Я ставлю 200. Если посмотрите: языково – Россия, медийно – Россия. Посмотрите опросы – первое место Скабеева, второе Соловьев. Основные источники информации – это русский и московский прошмандовский зомбоящик. Культурно – Россия, интеллектуально все то, что наработано – Россия, музыкально – Россия, шоу-бизнесово – Россия, валютно, потому что рубль, – Россия, экономически, потому что все оттуда, – Россия, памятью своей, с дедами, которые воевали, с триколорами, георгиевской лентой – Россия. Теперь уже и выборами. Мне кажется, что степень интеграции оккупированных территорий в Россию уже достигла своей пиковой, наивысшей отметки», – заявил Дроздов.