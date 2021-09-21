Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 14:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Дроздов: Донбасс – это Россия. На 200%

Новости УкраиныРеспублики Донбасса уже де-факто являются частью России и прошедшие недавно выборы в Госдуму, где...

Республики Донбасса уже де-факто являются частью России и прошедшие недавно выборы в Госдуму, где могли принимать участие граждане РФ, проживающие в ЛНР и ДНР, тому яркое подтверждение.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Дроздова, Украине нужно признать, что ЛДНР уже являются частью РФ.

«Провела Россия выборы на Донбассе. Вы знаете эту тему, она широко обсуждается, все очень сильно возмутились. У меня встречный вопрос – а что, должно быть как-то по-другому? Неужели непонятно, что это уже фактически все? Что уже даже формально и фактически эти оккупированные территории уже являются частью российского политического процесса и российской политической жизни.

Если без каких-то охов и ахов, без пафосных мечтаний о реинтеграции и так далее, так просто признать очень объективно и хладнокровно – даже после этих выборов на оккупированных территориях в органы Российской Федерации. Так, если оценить степень интеграции этих оккупированных территорий в Россию, на сколько процентов вы бы оценили? Возьмите шкалу 100%, на сколько процентов, как считаете, интегрированы оккупированные территории в российскую политическую действительность? Я ставлю 200.

Если посмотрите: языково – Россия, медийно – Россия. Посмотрите опросы – первое место Скабеева, второе Соловьев. Основные источники информации – это русский и московский прошмандовский зомбоящик. Культурно – Россия, интеллектуально все то, что наработано – Россия, музыкально – Россия, шоу-бизнесово – Россия, валютно, потому что рубль, – Россия, экономически, потому что все оттуда, – Россия, памятью своей, с дедами, которые воевали, с триколорами, георгиевской лентой – Россия. Теперь уже и выборами.

Мне кажется, что степень интеграции оккупированных территорий в Россию уже достигла своей пиковой, наивысшей отметки», – заявил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть