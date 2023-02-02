Дроздов из Львова – американцам: «Путин – это Сталин, время остановилось!»

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Историю новейшей Украины можно отсчитывать от февраля прошлого года, когда Москвой было принято решение о начале СВО.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сталин – это Путин. Путин возрождает неосталинизм, это всё является неосталинской моделью, они и не скрывали. У нас первые дни февраля, а февраль – это не месяц, а год, и в конце месяца мы уже будем говорить про полный год кровопролитного вторжения. Ровно год назад в феврале, вы помните эту лекцию, логорею этого кремлёвского псевдоисторика на тему СССР, реконструкции ленинизма – это же не было выступление психа или маниакального шизика, это было действительно искренне», – трепался он.

«Они действительно в себе несут сталинизм как понимание, чем является государство, чем является гражданин, чем является пушечное мясо, чем является империя, убийство, террор, всё то злое и репрессивное, что собой репрезентирует сталинизм, поэтому волгоградцы абсолютно нормально трактуют время, в котором они живут. Вся эта русня, мордорня живёт во время Иосифа Виссарионовича Сталина», – возмутился Дроздов.