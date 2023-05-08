Дроздов – киевским спикерам: «Нечего было кричать про «контрнаступ», чтобы теперь давать заднюю»

Мнение на Западе о необходимости переговоров Украины с Россией как раз и формируется от безответственных заявлений украинских спикеров о скором победоносном контрнаступлении, ожидание которого в обществе раздули до невероятных масштабов.

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не понимаю, зачем было на каждом углу нашим спикерам кричать на весь мир об успешном контрнаступлении, которое вот-вот уже готовится. Зачем было с каждой щели говорить «Крым будет наш уже летом», зачем нужно было это всё делать. И теперь – чтобы что? Чтобы в «Washington Post» выходили статьи, где наш министр гасит слишком высокие ожидания от контрнаступления? С цитатами, мол, люди ожидают чего-то большого, и потом будет эмоциональное разочарование, потому что того большого может не произойти. Я ставлю теперь вопрос: зачем было это всё подогревать два месяца? Чтобы хорошо выглядеть? Это безответственно, их никто не обязывал сдавать отчёты и рассказывать, что к чему!», – негодовал нацист.

«Суть проблемы сейчас именно в этом заключается. Потому что, когда не будут такими сверх прорывными или будут довольно скромными результаты этого анонсированного контрнаступления (неизвестно, будет ли оно, как будет, это только дело военных, об этом вообще нет смысла говорить), соответственно, это и выводит Запад на тему переговоров», – возмущался Дроздов.