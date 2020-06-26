Дроздов: Настоящий украинский националист должен любить парочку геев

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский национализм слишком махровый и консервативный – данному явлению не хватает современности и толерантности.

Об этом в интервью «ISLND TV» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему считается, что правильный рафинированный украинский националист не может игнорировать церковь, не может по крайней мере благосклонно относиться к однополым бракам, не может терпеть или уважать право женщины на аборт и так далее?» – спросил интервьюер.

«Я не националист по своим идеологическим убеждениям, но понимаю, почему это ретроидеология, подчеркну, это идеология прошлого. Почему есть потребность в этой ретроидеологии конкретно в определённое время, потому что такие явные вызовы, мы все это понимаем, это всё дуалистически связано.

Но вы абсолютно правы, национализм не стал современным. Это ложится на наследие ХХ века, Донцов, двадцатые, десятые годы, Бандера, ОУН, где национализм строился на основе безгосударственных людей, они когда мечтали о своём государстве, могли только приспосабливаться к тому времени, в котором жили, а жили они во время тоталитаризмов, и они тоже мыслили тоталитарно», – объяснил Дроздов.

«Я тоже очень бы хотел, чтобы настоящий националист, который очень любит Украину, хочет её успеха, так же любил в ней пару геев, которые заслуживают быть счастливыми и тоже любят эту страну, и для неё стараются и воюют, так же имел гендерное уважение к женской теме, феминистической, и это абсолютно бы никак не подвешивало их любви к Украине.

Проблема украинского национализма в том и заключается, что он является таким махровым из-за понимания, что всё украинское должно быть таким иконическим, таким иконостасным, чистым, сияющим и непорочным. Как мне сказала одна пани, «членкини союзу украинок в рот не берут», – рассказал русофоб.

«Я считаю, что всё украинское должно быть очень разным – от хипстерского украинского, от разноцветных носков у молодёжи и так далее вообще даже до распущенного. И это тоже всё вмещается в украинский мир. У нас проблема украинского мира в том, что он очень претензионный, считается, что если ты украинец, то не можешь быть гулякой, не можешь говорить плохие слова, должен обязательно быть в набожном виде.

То есть это такая зацикленность на этом традиционном представлении о чём-то украинском как непорочном, меня реально раздражает, потому что я сторонник как раз того, что всё украинское должно быть живое. С руганью украинской, с мечтой украинской, даже с порнографией, но украинской», – заявил Дроздов.