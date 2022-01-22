Дроздов назвал внешнее управление Украиной спасительным автопилотом

22.01.2022  23:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина
Новости Украины

В том, что Киеву помогают «западные партнёры» нет никакой заслуги самой Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского телеведущего Сергея Дойко заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В том, что Киеву помогают «западные партнёры» нет никакой заслуги самой Украины. Об этом...

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«Мы сейчас являемся объектом, причём объектом, от которого зависит мир в целях европейской безопасности. Это не наша заслуга, что нас защищают. Это просто конъюнктура так построена, что Европе даже при нашей коррумпированности, дилетантстве нашей власти и непрофессионализме. Просто эта страна, уже независимо от того, кто её возглавляет, нужна как часть европейского мира. Поэтому так ситуационно нас будут защищать. И я, на самом деле, на это имею самую большую надежду.

Потому что мне что-то подсказывает, что наша власть не горит украинским интересом вообще. Иногда в случае, когда твой самолёт без пилота, лучше включить тот заводской автопилот, ту настройку системы, который просто тебя просто без тех рук, через тучи проведут по каким-то компасам, по каким-то навигациям», – считает Дроздов.

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