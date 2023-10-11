Дроздов не исключил, что Украина может стать русским пространством

Анатолий Лапин.  
11.10.2023 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Западу важнее не территория Украины, а то, в какое пространство она войдет, поэтому он готов к компромиссам за счет уступок.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу важнее не территория Украины, а то, в какое пространство она войдет, поэтому он...

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По мнению Дроздова, если Украина четко определится с курсом, то остальные территории «подтянутся».

«Мы не понимаем, почему Запад так легко относится, типа: «Ну, отдайте/не отдайте, компромисс/не компромисс». Для нас это просто тема – взрыв мозга. Западу важнее требовать от Украины окончательного выбора, к какому мировоззренческому пространству ценностей Украина принадлежит с возвращенными территориями или без.

Потому что территории подтянутся под пространство. Будет сильное западное украинское пространство – подтянутся туда все территория. Будет российское, колонизаторское, русскоязычное, то туда подтянется территория, потому что пространство определяющее. Каким оно есть – все под него подтягивается», – заявил Дроздов.

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