Дроздов не хочет, чтобы жителей Крыма и ЛДНР называли людьми

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Определение «наши люди» для жителей ЛДНР и Крыма, которое часто в своей риторике используют любящие попиариться украинские политики, совершенно недопустимо.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если помните, несколько лет назад, когда Порошенко был при власти, когда происходила блокада ОРДЛО, именно власть Порошенко выла: как же так, блокировать, что такое? Теперь они, конечно, поменяли свою позицию, но это такое, время делает свои поправки.

Что в случае с Крымом, что в случае с этими территориями ОРДЛО, я всегда слышу вот это такое интонационно-эмоциональное объяснение, как пример – «ну, там же наши люди». И вот это объяснение – «наши люди», всегда меня как-то, я бы не сказал – раздражает, но как минимум, по правде, удивляет», – заявил Дроздов.

«Кого считать нашими людьми там, на шестом году полноценной оккупации и начала рутинной жизни в условиях оккупации? Если «наши люди» – это вот это всё, что присягает ДНР, если «наши люди» – это эти молодые курсанты, которые уже имеют ДНР-овские, советские значки на пряжках, если «наши люди» – это те тётки и бабушки, которые ходили с триколорами и звали сюда Путина, если наши люди – вот это всё, тогда определитесь, кто вы? Кто вы и кем вы приходитесь вот им…не скажу, может это и люди», – отметил русофоб.

Далее пропагандист предположил, что вопрос снятия блокады с Донбасса и возобновления водоснабжения Крыма всё же должен закончиться какой-то «геополитической развязкой».

«И этот вопрос власть, если бы это была не власть импотентов, могла бы использовать как козырь, инструмент давления или даже шантажа в случае разговора с Россией. А такие разговоры ведутся. Поэтому, пока что поставим троеточие. Пока что не доходит до этой воды, но это намерение прозвучало», – добавил Остап Дроздов.