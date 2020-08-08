Дроздов нецензурно оценил перспективы нацистов на Украине

08.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Назначенные на осень местные выборы сулят украинским националистам дальнейшую потерю позиций.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов подчеркнул, что за последние годы майданщики дискредитировали себя, радикалы продались силовикам, а идеи националистов по-настоящему разделяют не более 5-7% от населения страны.

«Теперь вопрос «за народ» – нужно просто трезво посмотреть на эту страну. Если мы все увидим, что большинство или достаточная часть украинского населения хочет жить в «Русском мире», требует «какую разницу», хочет Медведчука и ОПЗЖ в коалиции со «Слугой народа», то значит это нужно воспринять как данность.

Такая страна – проиграно, просрано, делаем выводы и все, и проигрываем. Я только так могу это трактовать.

Конечно, «мудрые умы» сейчас скажут, что нужно спасать ситуацию – вы не будете спасать ситуацию вопреки воле своего народа! Или тогда скажите, что мы на маргинес отодвигаем народ, отодвигаем внутреннего коллаборанта, пятую колонну сограждан и соотечественников, и просто берем бразды правления в руки пяти-семи процентов населения. Пассионарных, сильных. Тогда это заявка. Но пока что я этого не вижу…

Нет майданного общества, нет «революции достоинства», нет голоса Майдана в современной украинской политике. Он самодискредитирован, разбежались кто куда, половина пошли в порохоботы, они уже не с нами… Другая часть разбежалась по радикальным организациям, которые все стали платные, и у нас все сидят на зарплате если не в МВД, то в других структурах, где за 200 долларов пикеты организовывают.

По факту мы должны сказать, что все майданное общество сейчас отсутствует в политической жизни Украины…

Поскольку этого нет, я прогнозирую спокойную осень, где на местных выборах в большинстве регионов полную победу получит ОПЗЖ плюс «Слуга народа», большинство мэров будут «ватные», – заявил Дроздов.