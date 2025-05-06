Дроздов: Нынешняя сделка с «пиндосами» хуже сорванной Зеленским два месяца назад

Тарас Стрельцов.  
06.05.2025 20:59
  (Мск) , Львов
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Дзен, Дипломатия, Россия, Украина


За два месяца между срывом сделки по недрам и триумфальным подписанием её же сейчас изменилось многое, например, русские уже в 3-х километрах от Днепропетровской области.

Об этом на телеканале NTA заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За два месяца между срывом сделки по недрам и триумфальным подписанием её же сейчас...

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«Оставалось только подписать, но случилось что случилось – и эти два месяца были потеряны. И теперь у нас, подозреваю, другой вариант сделки, не уверен, что лучше той, сорванной. Во-вторых, у нас за два месяца потеряно время в плане войны. Потому что одно дело, когда это было два месяца назад, другое – когда до Днепропетровской области осталось три километра. А все говорят о совсем других темах – кто в кого стрелял, кто на кого наложил санкции. Но за всем этим стоит немного другое.

Вся эта сделка вообще уже с осадком, потому что, во-первых, оно всё шло через ломание хребтов, через какие-то нервы, психи – от полного срыва до почти триумфального подписания. Плюс, есть гриф «секретно» по многим дополнениям даже для депутатов, которые это должны ратифицировать», – отметил Дроздов.

«У нас президент сам собственноручно вокруг этого соглашение создал своим поведением два месяца назад целый ореол ажиотажу, подозрений, сомнений, очень дурной конспирологии. У нас вообще взросла целая антиамериканская истерия. И я не перестану спрашивать наших больших ценителей власти, как теперь они будут свою риторику подправлять?

Я помню, когда случился срыв этой сделки, все тут чуть ли не писали от радости, что, вот, какой молодец не даёт прибрать пиндосам наши самые ценные на всём земном шаре недра», – мстительно припомнил русофоб.

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