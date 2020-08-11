Дроздов объяснил избрание Кравчука в 1991 году «голодомором»

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Избрание в 1991 году первого президента Украины Леонида Кравчука стало возможным после якобы имевшего места в 1930-е годы уничтожения украинцев.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уничтожен на физическом уровне целый класс украинского собственника, целый класс украинцев восточных территорий. На его место пришли пришельцы, урки, если говорить уже, уголовные элементы, которые пришли на всё готовое и сделали своей страной то, куда они попали.

И это «оно», существо без идентичности, без своих корней, перекати-поле, это «оно» начало размножаться. «Оно» родило второго «оно», второе – третье «оно», родилось целое поколение «онов».

Позже генерация следующих «онов» родила ещё одних «онов», и сейчас все эти потомки и наследники этих «онов», которые пришли на место уничтоженного украинца тех территорий, стали основным населением уже в общей Украине и теперь имеют своих президентов, этих президентов – «онов». И так много «оно» расплодилось на Украине, что завоняло эту денационализированную, репрессированную, сгеноцидненную, бедную, несчастную нашу Украину», – заявил Дроздов.

При этом он умудрился в свой спич органично вплести первого президента Украины Леонида Кравчука.

«И тогда это «оно» выбрало не диссидента, который отсидел за Украину, Черновола первым президентом Украины, а выбрало секретаря какого-то там ЦК партии преступной Кравчука, который заканчивает окончательную сдачу Украины в 2020 году в российский ломбард. Или даже так: остатки этой страны. Потому что «оно» – всегда, когда выходит на передний план, получаем вот это», – резюмировал журналист.