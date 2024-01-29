Дроздов объявил о цивилизационном крахе Украины
Власть в украинском обществе неминуемо захватят малограмотные обозлённые люмпены, пребывающие в плену иллюзий. Страна уже пришла к цивилизационному краху.
Об этом в своём блоге написал львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На авансцену истории пришёл тот самый человек, который 100 лет назад, в 1917, намутил таких делов, что некоторые общества до сих пор отхаркивают. На авангард выходит обездоленный, обедневший, обворованный, справедливо возмущенный, оскорбленный люмпен, а люмпен аристократическим не бывает.
Основной народной эмоцией исподволь становится злость. На всех и вся. За все. Отчасти за то, что на всю страну не найдется ни одного честного смельчака, который прямым текстом сообщит стране весть о ее цивилизационном крахе.
А значит, люди сами себя поведут на новый круг подогретых иллюзий о том, что у нас лучшая армия, лучшие девушки, лучшие парни, лучшие народные песни, лучшие почвы и даже сорняки лучшие», – пожаловался Дроздов.
Он подчеркнул, что уже сейчас многие начинают бежать из гибнущей Украины – и количество таких людей будет расти.
«Участвовать в конкурсе на лучшее поражение захочет все меньшее количество вменяемых», – добавил Дроздов.
Русофоб уверен: украинцев и дальше будут вести на убой ради того, чтобы оставаться у власти и продолжать воровать. Он сравнил происходящее на Украине с описанным в романе Джорджа Оруэлла «1984».
«Эта война носит мошеннический характер, поскольку она должна продолжаться постоянно без победы. Ее главная цель – сохранить существующий строй, уничтожая и человеческие жизни, и плоды человеческого труда, поскольку общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью.
Если огромная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, она лишится привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война же помогает держать людей в мире иллюзий», – процитировал он.
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