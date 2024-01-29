Дроздов объявил о цивилизационном крахе Украины

Власть в украинском обществе неминуемо захватят малограмотные обозлённые люмпены, пребывающие в плену иллюзий. Страна уже пришла к цивилизационному краху.

Об этом в своём блоге написал львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На авансцену истории пришёл тот самый человек, который 100 лет назад, в 1917, намутил таких делов, что некоторые общества до сих пор отхаркивают. На авангард выходит обездоленный, обедневший, обворованный, справедливо возмущенный, оскорбленный люмпен, а люмпен аристократическим не бывает.

Основной народной эмоцией исподволь становится злость. На всех и вся. За все. Отчасти за то, что на всю страну не найдется ни одного честного смельчака, который прямым текстом сообщит стране весть о ее цивилизационном крахе.

А значит, люди сами себя поведут на новый круг подогретых иллюзий о том, что у нас лучшая армия, лучшие девушки, лучшие парни, лучшие народные песни, лучшие почвы и даже сорняки лучшие», – пожаловался Дроздов.