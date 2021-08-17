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17.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галичина, Дзен, Львов, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Дроздов объявил себя мессией в «стране испорченных»

Новости УкраиныНа Юго-Востоке Украины невозможно вырастить нормального украинца, потому что «на той земле уже лет...

На Юго-Востоке Украины невозможно вырастить нормального украинца, потому что «на той земле уже лет сто ничего путёвого не растёт».

Об этом в эфире ровенского телеканала «ITV» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бунтарское детство – это то, что меня сформировало, потому что я очень галицкий человек по своей идентичности. Я «родился во Львове», закончил школу во Львовской области. То есть это всё сердцевина всего украинского, и это меня соответственно сформировало…

Кем бы я мог вырасти, если бы я вообще, не приведи Господи, на каком-то Юго-Востоке вырос? Потому что я считаю, что на Юго-Востоке в принципе нормальным украинцем вырасти априори невозможно.

Это очень испорченный, русифицированный регион. Там вообще, из этой земли ничего нормального не вылезает уже лет сто», – заявил Дроздов.

«Мне кажется, что в определённой мере я вижу даже какую-то мессийность в том, что я озвучиваю в этой стране глухих и слепых людей. Меня это больше вдохновляет», – добавил русофоб.



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