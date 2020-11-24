Дроздов объявил украинцев надувателями и недореволюцинерами

24.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

После тридцати лет «независимости» и двух госпереворотов стало понятно, что Украина – не мощный корабль дальнего следования, а бесполезная надувная лодка, которая никуда не поплывёт.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начну с метафор. Есть корабли, а есть просто надувные лодки. Корабли строят с нуля, строят как место нового открытого плавания. А надувные лодки просто быстренько надувают, очень быстро раздувают, и на нём никуда не плывут.

Нам надо посмотреть на себя со стороны – мы большие виртуозы по надуванию лодок. Мы миллионами лёгких надуваем резиновую лодку, которая потом никуда не плывёт. Мы никогда не занимались строительством своего собственного корабля, который будет штормить, но который будет построен силами общества», – сказал Дроздов.

Он отметил, что украинцы – большие мастера совершать спонтанные и бесполезные глупости, после чего страшно этим гордятся.

«Потому когда мы быстро надули лодку, а это мы умеем, заодно надули себе щёки, грудь колесом, считаем, что сделали что-то очень мощное. А оно позднее сдулось. Собрали вчетверо и отложили до следующей недореволюции.

Вопрос такой – а корабль мы когда-то будем строить в своей стране? Или будем довольствоваться очень быстрым и спонтанным надуванием резиновой лодки, которая позднее и всегда сдувалась, и это мы видим по обеим революциям», – добавил Дроздов.