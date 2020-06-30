Дроздов ошеломлён: Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции РФ

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Регионы Украины можно называть «штатами» или даже «воеводствами», но ни в коем случае нельзя в их адрес использовать на русский манер слово «край», как это сделал Владимир Зеленский в своем обращении по случаю прошедшего накануне Дня Конституции.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент обращения к украинцам президента Владимира Зеленского.

«Знаете, я сейчас нахожусь на Херсонщине, это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло: в нашей стране таких – двадцать пять», – сказал Зеленский.

«Вы не ошиблись, и я скажу, что вы только что прослушали поздравление президента Украины с Днём Конституции России, – прокомментировал Дроздов. – Он употребил в отношении украинских регионов слово «край». Причём, сказал, что их – двадцать пять. Нужно ли напомнить украинскому президенту и главнокомандующему во время войны, что если плюс Крым и если плюс Донбасс, то выходит немного другая цифра. Я, конечно, понимаю, что «какая разница», но 25 и 27 это немного разные цифры».

«Но и термин «край» – дело в том, что краями называются региональные субъекты в РФ. Называя свою страну суммой 25 краев, это полная прямая аллюзия на федеративное устройство РФ – нашего извечного врага.

Поэтому, в принципе, когда в будущем наш главнокомандующий хотел бы поздравить кого-то, в частности, свой народ, а не соседний и далеко не братский с чем-то государственным, то, я думаю, что более логичным было бы называть, например, штатами или воеводствами. Потому что это для нас намного сильнее будет приближать к цивилизации, а не до той чёрной дыры под названием Эрэфия», – возмущался русофоб.