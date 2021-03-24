Дроздов плачет: «30 лет слышу ваше «Россия распадется»

24.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Решающее сражение за Украину еще предстоит, поскольку Россия в эту битву еще не вступала.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский телеведущий и паталогический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я бы очень сильно предостерег всех украинских патриотов радоваться падению путинизма и конкретно Путина. Следующий лидер после Путина будет ещё хуже – так работает эта российская модель…

Следующий лидер России не будет либеральным никак, он будет в разы более антиукраинским, чем Путин, и это абсолютно объективно. Им надо навёрстывать все и они будут это делать, потому что за счет этого идет мобилизация внутреннего ресурса.

Да, что – у нас будет этот сосед, пока он будет существовать или мы. Я об этом «распадётся Россия» уже 30 лет слышу! Ещё когда школьником ходил сбивать тот памятник Ленину, слышал «Россия распадётся». Это мегадержава, которая стянута скрепами, которую легко ими стягивать», – сокрушался Дроздов.

По его мнению, мир движется к двухполюсной системе, в которой один полюс занимает Западный мир, а второй отдан России, которая ждет своего момента

«Мы идем в двухполярный мир. И вопрос к Украине, так с каким ты полюсом, дорогая моя ненька? Пока что мы имеем все сигналы, что мы всё-таки в тот, Западный мир, запрыгиваем. Но это может быть обманчивым чувством, потому что когда начнется борьба за Украину…а Россия ещё не вступала в эту борьбу. Россия просто смотрит. Я буду смотреть, какое искушение выберет наша власть, которая за фасады переживает (имеет в виду разгромленный нацистами фасад офиса Зеленского – ред.)», – добавил русофоб.