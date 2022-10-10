Дроздов: «Пора начинать дерусификацию и дезинтеграцию России»

Россия одним только своим существованием якобы является причиной всех мировых бедствий

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов.

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«Распад недоимперии нравственных уродов – это единственная опция, которая может называться победой. Даже не Украины, а мира. Дезинтеграцию России с ее ядерной демилитаризацией я вижу конечным пунктом всей мировой геополитики в ближайшее десятилетие», – сказал Дроздов журналу «Країна».

По его мнению, смена российского президента Владимира Путина не изменит ситуацию.

«Причиной всех мировых бедствий является Россия сама по себе. Дракону нельзя подстригать когти. Его надо расчленить.

Распад СССР привел к сохранению пророссийских сателлитов с декоративными суверенитетами. И как раз неотрыв некоторых республик от российской пчеломатки обусловил оккупацию Украины, Грузии, Молдовы и полное поглощение Беларуси.

У нас сейчас не было бы континентальной войны, если бы СССР исчез из жизни. Он успешно реинкарнировался в РФ с обширным концептом «русского мира». А должен был исчезнуть как последняя ретроимперия. Теперь нельзя допустить таких римейков», – призывает русофоб.