Дроздов: «Пора начинать дерусификацию и дезинтеграцию России»
Россия одним только своим существованием якобы является причиной всех мировых бедствий
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов.
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«Распад недоимперии нравственных уродов – это единственная опция, которая может называться победой. Даже не Украины, а мира. Дезинтеграцию России с ее ядерной демилитаризацией я вижу конечным пунктом всей мировой геополитики в ближайшее десятилетие», – сказал Дроздов журналу «Країна».
По его мнению, смена российского президента Владимира Путина не изменит ситуацию.
«Причиной всех мировых бедствий является Россия сама по себе. Дракону нельзя подстригать когти. Его надо расчленить.
Распад СССР привел к сохранению пророссийских сателлитов с декоративными суверенитетами. И как раз неотрыв некоторых республик от российской пчеломатки обусловил оккупацию Украины, Грузии, Молдовы и полное поглощение Беларуси.
У нас сейчас не было бы континентальной войны, если бы СССР исчез из жизни. Он успешно реинкарнировался в РФ с обширным концептом «русского мира». А должен был исчезнуть как последняя ретроимперия. Теперь нельзя допустить таких римейков», – призывает русофоб.
Он считает, что в будущем Украину заполнят российские беженцы.
«Чтобы минимизировать количество беженцев после распада РФ, нужно запретить въезд в Украину всем гражданам экс-России, вне зависимости от политических «прозрений, извинений и переобуваний». Нет русскоязычных украинцев – есть русские украинцы. Они по решению Конституционного суда не имеют никаких языковых прав. Языковые права имеют только нацменьшинства.
Украина должна совершить полномасштабную дерусификацию как неотъемлемую часть деколонизации страны. Это может делать только государство. И оно должен это сделать. Сфера употребления языка оккупантов должна быть решительно сужена. Это вопрос не только политической воли, но и исторической справедливости», – резюмировал Дроздов.
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