Дроздов потерял сон из-за «русифицированных регионов Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинскому руководству необходимо бороться с русифицированностью жителей некоторых регионов, так как они якобы могут даже не заметить вторжения России.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Человек, который слушает российское телевидение, слушает российскую музыку, говорит на русском языке, полностью встроен в эту унитазную пропасть Русского мира, исповедует всё российское – такой человек заметит точно такого же, как и он сам, захватчика?» – рассуждал он.

Нацист подчеркнул, что без русифицированных регионов вероятность вторжения России на Украину была бы гораздо ниже, и националистам с русофобами «спалось бы спокойнее».

«И это вопрос, в первую очередь, к русифицированным регионам, потому что там самый высокий уровень риска. Не было бы их, русифицированных, то я бы спал спокойней. Это вопрос к тем, кто своей линией и нежеланием работать над своим отличием от врага, фактически является заказчиком любых вторжений. Для меня остаётся не риторическим вопрос – отличит ли наш соотечественник захватчика от себя – или нет? Потому что я уверен, что поляк и эстонец московита с триколором увидят за километр. И я увижу», – резюмировал русофоб.