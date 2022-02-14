Дроздов потерял сон из-за «русифицированных регионов Украины»

14.02.2022  19:45 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинскому руководству необходимо бороться с русифицированностью жителей некоторых регионов, так как они якобы могут даже не заметить вторжения России.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству необходимо бороться с русифицированностью жителей некоторых регионов, так как они якобы могут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Человек, который слушает российское телевидение, слушает российскую музыку, говорит на русском языке, полностью встроен в эту унитазную пропасть Русского мира, исповедует всё российское – такой человек заметит точно такого же, как и он сам, захватчика?» – рассуждал он.

Нацист подчеркнул, что без русифицированных регионов вероятность вторжения России на Украину была бы гораздо ниже, и националистам с русофобами «спалось бы спокойнее».

«И это вопрос, в первую очередь, к русифицированным регионам, потому что там самый высокий уровень риска. Не было бы их, русифицированных, то я бы спал спокойней. Это вопрос к тем, кто своей линией и нежеланием работать над своим отличием от врага, фактически является заказчиком любых вторжений.

Для меня остаётся не риторическим вопрос – отличит ли наш соотечественник захватчика от себя – или нет? Потому что я уверен, что поляк и эстонец московита с триколором увидят за километр. И я увижу», – резюмировал русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть