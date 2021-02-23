Дроздов потребовал от государства карать «малолеток» за презрение к мове

23.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине нужно усиливать ответственность за «оскорбление мовы» среди обычных граждан, в том числе среди несовершеннолетних.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандальный львовский телеведущий и русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, языковой омбудсмен должен инициировать изменения в закон о языковой политике, позволяющие наказывать за публичное неуважение украинского языка.

«Мы живем, дорогие друзья, в условиях языкового закона. Это очень важно. У нас он действует. Потому тест на действенность языкового закона, чтобы он работал в защиту – это тоже тест. А оказывается, что можно матюгать украинский язык, можно его презирать, топтать, можно ругательствами о нем говорить…

Потому что оказывается, что в языковом законе, в отличие от закона о Голодоморе, где есть пункт, что публичное отрицание Голодомора является противоправным и карается, то в языковом законе нет такого пункта, что неуважительное отношение к языку, акцентирую, что язык – это индикатор идентичности, все-таки, как-то должно караться. У нас, оказывается этого нет.

У нас есть целые талмуды о языке вражды – не дай Бог, слово о чем-то скажешь, так все на тебя налетят, а по языку можно унижать публично, потому что даже в законе написано, что публично презирать украинский язык не могут должностные лица, работники госучреждений коммунальной и государственной собственности, ОО, партии, чиновники иностранных граждан.

А гражданам своим можно. Потому какая-то малолетка может обматерить язык, унизить и ничего не будет. Если уж мы говорим об этом, то… нужно обратиться публично к языковому омбудсмену, и я это делаю в этом эфире, чтобы выступить с законодательной инициативой, внести в языковой закон определенный пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка», – заявил Дроздов.