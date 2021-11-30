Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины

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Новости Украины

Владимир Зеленский полностью дискредитировал институт президента Украины, и после завершения его каденции эту должность можно будет упразднять.

Об этом в эфире «4 канала» заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После каждого извержения этого криворожского (Зеленского – прим.) возникает грандиозная проблема, потому что у нас на посту президента глубоко злой и обиженный человек, с болезненными амбициями и кричащими слабыми местами, это видно. Зеленский – мстительный человек, его психотип нельзя назвать благородным, а скорее – поражённым ущербностью, с пунктиком нарциссической власти. Плинтус стал потолком, и это наша новая политическая реальность», – сказал он.

Кроме того, украинский пропагандист отметил, что граждане Украины уже никогда не будут уважать своего президента.

«После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского, институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус, что в нашей стране к президенту уже никто не будет относиться с уважением», – заключил Дроздов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия не заинтересована в государственном перевороте и свержении Владимира Зеленского – чем дольше он будет сохранять кресло президента, тем больше официальный Киев будет дискредитироваться собственными усилиями на международной арене.