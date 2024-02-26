Дроздов приуныл: «Если сейчас остановить войну, все закричат «перемога» – и я тоже»

Украине давным-давно пора распрощаться с идеалистическими мечтами об украинстве, границах 1991 года и развале России, а прислушаться к здравой логике Запада, который исходит из сложившейся ситуации и имеющихся возможностей.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, каким будет генеральное решение Запада следующих месяцев, туда ситуация и пойдёт. На Украине все знают, как должно было бы быть – и границы 1991-го, и вообще развал России, и капитуляция России, и репарации, и живописный «садочок з хрущами» воцарятся на следующий же день. Эта иллюзия не вызывает никакой интриги, она является константой. Но так же я констатирую, что на Украине в высшей власти, которая принимает решения в воюющей стране, нет ни одного человека, который руководствовался бы не тем, как должно бы быть, а тем, как обстоит в действительности – и что делать в реальных условиях. Мы видим набор правильных тезисов без механизма их воплощения. И эти две действительности, где западный взгляд видит одно. И мы читаем западную прессу и говорим: вот, какие паскуды, какие дают плохие комментарии, прогнозы, какое нам хреновенькое будущее рисуют. И это бездарная позиция. Я надеюсь, что этот западный взгляд как-то начнёт нами акцептироваться, и на этом можно будет выходить на какой-то другой взгляд, чем у нас был в первый день вторжения. Потому что с этим видением уже никто в мире не работает», – причитал Дроздов.

Он признал, что главный вызов современного украинства – это распрощаться с мечтой возвращения территорий.

«Но если бы кто-то услышал, что гипотетически возможно просто на этом моменте сегодняшнего вечера – волшебная кнопка «стоп», и всё замерло, – все побегут с танцами победоносными вокруг земной оси! Потому что – так. Так это работает. Я бы тоже, наверное, бегал, и вы бы бегали, и все бы бегали, но тут вопрос уже нашего отношения к этому. Потому что мне кажется, как раз это прощание с мечтой – это, возможно, наибольший вызов для современного украинства на этой стадии войны. Ну, никто не предусматривает в ближайшей перспективе – какие-то успехи с территориальными отвоёвываниями, деоккупацией – это все далеко идущие цели. «Никто никогда не признает» – смотрите, Крым не признан уже 10 лет. Приднестровье – 34, Абхазия – 35, Южная Осетия – 18, непризнанными можно быть вечно. А есть вообще непризнанные – и вечно. Поэтому здесь вопрос только в жертве. В данном случае, безусловная жертва – это мы», – ныл русофоб.