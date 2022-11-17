Дроздов признал: «Незалежности» Украине не видать даже в случае победы Запада

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Новости Украины

Совершенно очевидно, что весь интерес Запада в войне на Украине – измождение и ослабление России руками украинцев, которых они считают такими же русскими, для дальнейшего доступа к российским ресурсам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Запада Украина всегда была страной, у которой больше общего с этим всем русским, москальским, чем отличного. И они это видят по статистике, по всем гуманитарным показателям, по анализам выборов. И они тоже для себя как-то этот вопрос ставят. Ну-так, а кто тут накликал войну? Часом, не наши ли большие поборники русского языка, пушкинисты и булгаковцы, часом не пророссийские избиратели целого пояса юго-восточного, где безлимитно если не коммунисты, то шариевцы, ОПЗЖ – брали первые места на всех выборах? Поэтому надо прекращать рыдания, что Запад такой плохой, потому что якобы он воюет нашими жизнями, нашими руками. А чьими он должен воевать не на своей территории? Что они будут иметь от победы Украины. Вопрос на засыпку. Конечно, мы можем допускать, что им нужно истощение РФ, а после получить доступ к удешевлённым российским ресурсам. Там ресурсная база огромна, и им необходимо это удешевлять и через войну, через истощение иметь позже доступ», – объяснил русофоб.

Впрочем, он признал, что при таком сценарии не видать «незалежности» и Украине.

«Естественно, потенциал Украины здесь абсолютно стоит на повестке дня, однако этот потенциал стоит на повестке только в условиях полного жёсткого контроля за бюджетом и восстановлением, потому что для них мы всё равно являемся коррумпантами», – добавил Дроздов.