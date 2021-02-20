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20.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Пропаганда, Украина, Цензура
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Дроздов признал: Запрещённые каналы Медедчука были лидерами, замены им нет

Новости Украины

Запрещенные за «пророссийскую» информполитику телеканалы 112, ZiK и NewsOne из пула Виктора Медведчука были лидерами рынка на Украине, признал в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов.

Он сокрушается, что государственная пропаганда Украины упускает возможность занять освободившуюся нишу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже фактически две полных недели прошло с того времени, когда с телерынка, а это рынок, исчезли лидеры, говорим объективно. Не то, что лидеры, они монополисты были.

Исчезли, и у меня вопрос – и что? Что-то я не вижу, чтобы зашевелились украинские, с украинскими нарративами, медиа, которые почувствовали момент, когда спихнули это животное, которое легло на поляну и собой все придавило. Но я что-то не вижу движа.

Так давайте, а чего никто не заходит в эту нишу? Потому что мыслят все местечково, примитивно – все бедные и несчастные. Вот в этом психологическая проблема собственно украинских СМИ», – сокрушается Дроздов.


Напомним, что атака на каналы Медведчука и его бизнес-активы начались после того, как партия «Оппоплатформа – За жизнь» в социологических опросах вышла на первое место, потеснив политсилу Владимира Зеленского.

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