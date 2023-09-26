Дроздов проклял ругающих Польшу коллег четырехдневной диареей

Вадим Москаленко.  
26.09.2023 14:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 545
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина


Украинские горлопаны, подхватившие историю о рассекреченных планах польской армии в случае нападения России без боя отступить за Вислу, должны быть наказаны.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские горлопаны, подхватившие историю о рассекреченных планах польской армии в случае нападения России без...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я считаю очень манипуляционным слив польских материалов о том, что в 2011 году были прописаны сценарии, что в случае российского вторжения они бы отступили аж за Вислу.

Я тут я увидел, что все побежали наперегонки рассказывать, какие они [поляки] ссыкуны. Я понимаю, как линейно это работает, тут много мозгов не надо, чтобы тиражировать внутреннюю польскую чернуху», – сказал Дроздов.

«15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. У них страшная заруба между партиями. И это сугубо предвыборная чернуха Польши.

Мне кажется, надо пожелать активной четырёхдневной диареи всем нашим горлопанам, которые кричат про «Варшаву за четыре дня», и за чистую монету выдают эту внутреннюю польскую предвыборную чернуху», – возмутился русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть