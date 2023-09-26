Дроздов проклял ругающих Польшу коллег четырехдневной диареей
Украинские горлопаны, подхватившие историю о рассекреченных планах польской армии в случае нападения России без боя отступить за Вислу, должны быть наказаны.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю очень манипуляционным слив польских материалов о том, что в 2011 году были прописаны сценарии, что в случае российского вторжения они бы отступили аж за Вислу.
Я тут я увидел, что все побежали наперегонки рассказывать, какие они [поляки] ссыкуны. Я понимаю, как линейно это работает, тут много мозгов не надо, чтобы тиражировать внутреннюю польскую чернуху», – сказал Дроздов.
«15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. У них страшная заруба между партиями. И это сугубо предвыборная чернуха Польши.
Мне кажется, надо пожелать активной четырёхдневной диареи всем нашим горлопанам, которые кричат про «Варшаву за четыре дня», и за чистую монету выдают эту внутреннюю польскую предвыборную чернуху», – возмутился русофоб.
Спасибо!
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