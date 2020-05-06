Дроздов прозрел: Галичину населяют дикари, склонные к разрушению

06.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

За годы независимости западноукраинцы не смогли ни сохранить культурное наследие, ни создать чего-то нового, что говорит о его крайней дикости и недоразвитости.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одном из предыдущих видеоблогов, я назвал свой собственный народ дикарями. Как раз дикари и отмечаются таким варварским отношением к истории. Кто не знает, про что речь – памятник археологии Стольское городище местные жители решили залить бетоном дорожку и поставить памятник Матери Божьей.

Абсолютно все это ложится в дикарскую ментальность всех наших соотечественников. Как по мне, это мало чем отличается от талибов, которые взорвали две статуи Будды VI века.

Я считаю, что если наших рагулей одеть в белые одежды и тюрбаны, то они бы смахивали на талибов, только христианских талибов. Которые могли бы взорвать то, что было тысячелетия до них, потому что просто не вдупляют что это такое», – подчеркнул Дроздов.

«Но я не понимаю, почему надо этому так сильно сокрушаться, потому что там местные жители что-то сделали, а когда местные жители устроили в этом памятнике археологии погреб для хранения картошки и закруток, никого это не смущало. Это такое себе лицемерие.

Перестаньте носиться с тем, что эта власть и этот регион при всех 30 годах Украины не сделали ничего из этих памятников археологии.

Но давайте не о Стольском, давайте о Львове, Дрогобыче и любом городе который тотально разрушает историческое наследие, во всех городах есть подобные скандальные истории.

Это варварство нового образца, поэтому в принципе если мы являемся народом, который не способен уберечь все то, что он получил от предшественников, если мы такие паскудные варварские наследники этого культурного наследия, то дело со Стольском – это мелочи. Мне кажется, что нас уже не спасти, если мы не ходим по местам истории, а топчемся по ним», – резюмировал Дроздов.